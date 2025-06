Trgovanje z drogami vodi v začaran krog nasilja, izkoriščanja in kriminala. Prekinimo ga! Vlada RS Danes obeležujemo svetovni dan boja proti zlorabi drog, ki letos poteka pod geslom »Prekinimo krog. #StopOrganizedCrime«. Organiziran kriminal in trgovina s prepovedanimi drogami imata uničujoče posledice, tako za posameznike, družine, skupnosti kot celotne države. Zasvojenost, nasilje, izkoriščanje, korupcija so le nekateri od vidikov problema, ki ne pozna meja.

Sorodno Omenjeni CSD

Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Asta Vrečko

Kaja Juvan