Ognjeni zublji blizu Aten: evakuacije, ogenj ogroža počitniške hiše in domove 24ur.com Blizu obalnih letovišč južno od Aten je izbruhnil obsežen požar, zaradi katerega so evakuirali več deset ljudi. Na terenu je več kot 100 gasilcev, ogenj po njihovih navedbah ogroža počitniške hiše in domove. Po celotni Grčiji sicer beležijo visoke temperature, oblasti opozarjajo na nevarnost požarov.

