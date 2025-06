Evropa v primežu vročinskega vala: ljudje bežijo na obalo in v hribe Svet 24 Vročina v večjem delu Evrope vztraja, še posebej v Italiji, kjer se ljudje zatekajo iz mest na obalo ali v hribe, kar se odraža v gneči na cestah. Tudi v Nemčiji je v prihodnjih dneh pričakovati temperature do 40 stopinj Celzija, na Mont Blancu so že nad lediščem.

Sorodno