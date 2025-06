Drog je vedno več, očitno nečesa ne delamo prav Dnevnik Po ugotovitvah Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami se na trgu pojavlja vse več novih in nevarnih sintetičnih snovi. Odziv na to problematiko se mora po njihovem mnenju premakniti od zgolj kaznovanja k zaščiti zdravja in

Sorodno