Skoraj četrtina Slovenk in Slovencev je že uživala droge Dnevnik V Sloveniji je 22,4 odstotka prebivalcev, starih od 15 do 64 let, že kdaj v življenju uporabilo katero od prepovedanih drog, kažejo rezultatih raziskave Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) iz leta 2023. Najbolj razširjena prepovedana

Sorodno