Med njima so desetletja razlike. Volvo 240 so začeli izdelovati leta 1974 in že takrat je bila znamka prepoznavna tudi po svojih prizadevanjih za boljšo varnost na cestah. Priljubljeni model, ki si ga je zamislil slavni avtomobilski oblikovalec Jan Wilsgaard, je imel za tiste čase napredno zasnovo karoserije s sprednjimi in zadnjimi absorpcijskimi ...