Drama na avtocesti: požar na tovornjaku, cesta zaprta skoraj devet ur #foto #video SiOL.net V četrtek okoli 13. ure se je na avtocesti med Vučjo vasjo in Grabonošem zgodila prometna nesreča, zaradi katere je bila avtocesta v smeri proti Mariboru zaprta skoraj devet ur. Tovornjak, naložen z novimi avtomobili, se je prevrnil in pri tem zagorel. Na kraju so posredovali tudi murskosoboški gasilci, ki so imeli kar nekaj težav, da so se prebili na kraj nesreče. Vozniki namreč niso vzpostavili ...

