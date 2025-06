FOTO: Pomurska avtocesta hudo poškodovana, to so sporočili Lokalec.si Zaradi prevrnjenega tovornega bo pomurska avtocesta med Vučjo Vasjo in Svetim Jurijem predvidoma ostala zaprta do poznih večernih ur, so pred nekaj urami sporočili na Promet.si. Zapisali so tudi: “Začasno bo saniran vozni pas, prehitevalni bo ostal zaprt.

Potem bo ponoči po voznem pasu in z omejitvijo 60 km/h. Vozišče je močno poškodovano, zato bodo jutri, 27. junija od 7. ure dalje na tem odseku ...

