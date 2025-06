Leta 1994 je 37-letni hrvaški državljan Boris C., ki je živel v nemškem mestu Viersen, skrivnostno izginil. Njegov avtomobil so nekaj časa pozneje našli v Düsseldorfu, v njem pa so bile sledi njegove krvi. Zaradi tega je nemška policija domnevala, da je bil Boris žrtev umora, a trupla nikoli niso odkrili, poročajo hrvaški in slovenski mediji. Njegova družina ga je leta 1997 uradno razglasila za mr ...