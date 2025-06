Hrvat po 30 letih "vstal od mrtvih" SiOL.net Hrvaškega državljana Borisa C., ki je sicer do leta 1994 živel v nemškem mestu Viersen, nato pa so ga razglasili za pogrešanega in celo verjeli, da je bil umorjen. Primer njegovega izginotja so znova odprli po zaslugi oddaje Aktenzeichen XY na nemški televiziji ZDF, v kateri rešujejo nerešene primere, poroča spletni portal Danas.hr.

