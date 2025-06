Priprave na dopust: Kaj naj vsebuje potovalna lekarna? RTV Slovenija V Lekarniški zbornici Slovenije pred dopustom svetujejo pripravo potovalne lekarne z osnovno opremo, kot so povoji, obliži, razkužilo in škarje ter sredstvi proti prehladu, slabosti, za lajšanje bolečin, vnetje sečil ali spolovil in zaščito pred soncem.

