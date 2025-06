V Lekarniški zbornici Slovenije pred poletnim dopustom svetujejo pripravo potovalne lekarne. Na številnih turističnih destinacijah, zlasti bolj oddaljenih, dostop do zdravnika ali lekarne ni hiter ali enostaven, zato potovalna lekarna, ki vključuje osnovno opremo in zdravila, zagotavlja dobrodošlo prvo pomoč, so sporočili iz lekarniške zbornice. O zdravilih, ki jih je smotrno vzeti na potovanje, s ...