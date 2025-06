Vrhovno sodišče ZDA je danes sklenilo, da zvezni sodniki ne morejo blokirati izvršnih ukrepov predsednika ZDA na celotnem ozemlju države, ampak le za države, posameznike in skupine, ki so vložile tožbo. Po poročanju ameriških medijev to velja za pomembno zmago predsednika Donalda Trumpa. Vrhovno sodišče je odločalo o tožbi Trumpove vlade proti sodnim odločitvam, ki so blokirale njegov izvršni ukaz ...