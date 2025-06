Vrhovno sodišče Trumpu odprlo vrata za sporne ukrepe Svet 24 Vrhovno sodišče ZDA je danes sklenilo, da zvezni sodniki ne morejo blokirati izvršnih ukrepov predsednika ZDA na celotnem ozemlju države, ampak le za države, posameznike in skupine, ki so vložile tožbo, poročajo ameriški mediji. Predsednik Donald Trump je odločitev označil za zmago in napovedal uveljavljanje ukrepov, ki so jih blokirala sodišča.

