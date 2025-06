WHO: Preiskava o izvoru covida-19 še brez rezultatov, odprte vse hipoteze RTV Slovenija Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da so vse hipoteze o izvoru pandemije covida-19 še vedno odprte, potem ko preiskava ni prinesla rezultatov, Kitajska pa ni zagotovila številnih informacij, potrebnih za popolno oceno hipotez.

