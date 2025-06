Odprte vse hipoteze o izvoru covida-19 Dnevnik Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da so vse hipoteze o izvoru pandemije covida-19 še vedno odprte, potem ko preiskava ni prinesla rezultatov. Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je dejal, da Kitajska ni

Sorodno