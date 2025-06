Pomlajena slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v ligi narodov vknjižila drugi poraz. Še drugič v sezoni so jo premagali gostitelji turnirja, potem ko so bili na prvem v Riu de Janeiru boljši Brazilci, je na drugem turnirju morala priznati premoč Bolgarom. Ti so v Burgasu zmagali s 3:1 (-18, 23, 21, 22).



Več na Ekipa.si