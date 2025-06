Pomanjkanje energije in slabi statistični podatki Dnevnik Slovenski odbojkarji se z drugega turnirja Lige narodov v Burgasu vračajo le z uvodno zmago proti Turčiji ter porazi proti Bolgariji, Franciji in Japonski. Pred zadnjim turnirjem rednega dela, ki bo med 16. in 20. julijem v Ljubljani, imajo na

Sorodno