Prepoved zalivanja: Tako rešite zelenjavni vrt pred sušo zurnal24.si Kljub nevihtam in ponekod celo precej močnim padavinam v noči iz minulega četrtka na petek, na Arsu napovedujejo, da se bo nadaljevalo suho in sončno vreme s temperaturami redno nad 30 °C. Pričakujejo nadaljevanje sušnih razmer in visokih vodnobilančnih primanjkljajev po vsej Sloveniji. Ogroženi so tudi domači zelenjavni vrtovi.

