Takšna je vremenska napoved za danes, popoldne spet možne plohe Lokalec.si Danes bo deloma jasno. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti Slovenije bodo možne posamezne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem ob šibki burji okoli 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V soboto bo precej jasno. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, ob morju 21, najvišje ...

