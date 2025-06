Na poročni večerji je dišalo po južni Italiji Primorske novice Oči italijanskih medijev so uprte v Benetke, kjer poteka poročno slavje ameriškega milijarderja Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez. Par, ki je skupaj s številnimi bogatimi in slavnimi gosti v mestu že od srede, si je zaobljube na otočku v beneški laguni izmenjal včeraj, proslavljanje veselega dogodka naj bi se z zabavo zaključilo danes.

