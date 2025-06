Bodo v NHL po novem v rednem delu igrali 84 tekem? Sportal Liga NHL, ki predstavlja klube v profesionalnem severnoameriškem hokejskem prvenstvu, in Združenje igralcev sta se v petek dogovorila za štiriletno podaljšanje kolektivne pogodbe do sezone 2029/30, so objavili na spletni strani lige NHL. Z novo pogodbo naj bi redni del sezone NHL podaljšali za dve tekmi, na 84 tekem na klub. Pogoje pogodbe so odobrili vodje lige in sindikata, vendar jih morajo za ...

