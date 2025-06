Po novem bo v rednem delu Lige NHL 84 tekem RTV Slovenija Vodstvo Lige NHL in združenje igralcev sta se dogovorila za štiriletno podaljšanje kolektive pogodbe do konca sezone 2029/2030. Novost je podalšanje rednega dela, vsaka ekipa bo po novem odigrala dve tekmi več in sicer 84.

