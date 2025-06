V Iranu poteka pogreb vojaških poveljnikov in jedrskih znanstvenikov Dnevnik V Teheranu danes poteka državniški pogreb več iranskih vojaških poveljnikov in jedrskih znanstvenikov, ki so bili ubiti v izraelskih napadih. Skupno bodo pokopali okoli 60 ljudi.

