V Iranu se je množica poslovila od znanstvenikov in poveljnikov, ubitih v izraelskih napadih RTV Slovenija V Teheranu je potekal največji državniški pogreb v zadnjih desetletjih, saj so pokopali približno 60 ljudi, ki so bili ubiti med nedavno dvanajstdnevno izraelsko-iransko vojno. Med njimi so vojaški poveljniki, jedrski znanstveniki, ženske in otroci.

