Nogometni klub Domžale se podaja na novo pot in hkrati se poslavlja od ene najvidnejših osebnosti zadnjega obdobja. Po več kot 15 letih zvestobe, predanosti in neštetih skupnih uspehov klub zapušča Matej Oražem, dolgoletni športni in izvršni direktor. Matej Oražem je bil nepogrešljiv del klubske strukture. Vse od leta 2009 je v klubu opravljal različne funkcije, med drugim tudi naloge športnega di ...