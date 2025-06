Skok čez kožo: v rudarski stan so ob 150-letnici premogovnika Velenje sprejeli 33 novincev RTV Slovenija V Velenju so ob praznovanju dneva rudarjev zaznamovali tudi 150 let delovanja Premogovnika Velenje. Na slovesnosti so izvedli tudi 64. Skok čez kožo, tradicionalni rudarski obred, s katerim so v rudarsko skupnost simbolično sprejeli 33 novincev.

Sorodno

Omenjeni Velenje Najbolj brano Osebe dneva Tina Šutej

Janja Garnbret

Anita Horvat

Luka Janežič

Kristjan Čeh