V Velenju so v okviru praznovanja dneva rudarjev obeležili tudi 150 let delovanja Premogovnika Velenje. Na slovesnosti so med drugim izvedli 64. Skok čez kožo, tradicionalni rudarski obred, s katerim so v rudarsko skupnost simbolično sprejeli 33 novincev. Na prireditvi ni manjkalo ostrih sporočil Golobovi vladi. Eden od rudarjev je dejal: “Mi kopljemo premog za našo Šaleško toplarno, a v resnici ...