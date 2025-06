Z razkošno zabavo zaključek Bezosove poročne sage 24ur.com Z razkošno zabavo v nekdanjem ladjedelniškem kompleksu Arsenale se je v Benetkah zaključilo poročno slavje milijarderja Jeffa Bezosa in njegove nove soproge Lauren Sanchez. Kljub temu da sta zakonca mestu prinesla kar nekaj dobička in pozornosti svetovne javnosti, so njuno prisotnost pri naših zahodnih sosedih pospremili glasni protesti.

Sorodno



































Omenjeni Arsenal Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Zoran Janković

Tina Šutej

Kristjan Čeh

Janez Janša