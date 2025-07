Zapeljiva igralka Sydney Sweeney v središču ljubezenskega trikotnika? SiOL.net 27-letna igralka Sydney Sweeney, sveže samski Orlando Bloom in nekdanji igralec ameriškega nogometa Tom Brady so v Italiji, kjer so se mudili zaradi poroke Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez, pritegnili kar nekaj pozornosti in sprožili ugibanja o morebitnem ljubezenskem trikotniku.

Sorodno















































Omenjeni Italija

Tom Brady Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Marjan Fabjan

Tadej Pogačar

Janez Janša

Luka Dončić