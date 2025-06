Ujeti pod vročinsko kupolo: kaj je to? 24ur.com Evropa je ukleščena v vrhuncu vročinskega vala. Nad njo se razprostira pojav znan kot vročinska kupola. Kaj je to? Ta več dni zapored miruje nad nekim območjem in skrbi za dolgotrajne vročinske valove.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Anže Lanišek

Zoran Janković

Janez Janša

Tina Šutej