Peklenska noč v Dalmaciji, v Španiji do 46 stopinj Celzija 24ur.com V številnih evropskih državah so zaradi visokih temperatur izdali rdeča opozorila, med drugim tudi v Španiji, kjer se je živo srebro povzpelo vse do 46 stopinj Celzija. Na Hrvaškem temperature tudi ponoči niso padle pod 30, v Italiji pa so zaradi navala na urgenco zagotovili posebne poti za primere vročinskega udara in vzpostavili zavetišča s klimatskimi napravami. Ponekod so v času največje vroč...

