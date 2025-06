Slovenska atletska reprezentanca je v 2. ligi ekipnega evropskega prvenstva v Mariboru zasedla drugo mesto in se prebila med evropsko elito (v 1. divizijo). Po vseh 37 končanih disciplinah, ki so jih izpeljali v dveh dneh, je imela Slovenija 402,5 točke. V konkurenci 16 ekip so bili s 451,5 točkami boljši le Belgijci, napredovanje v višji rang tekmovanja pa so si priborili še tretjeuvrščeni Norve ...