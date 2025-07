Slovensko atletsko reprezentanco poneslo vzdušje: To so najlepše tekme! Sportal Slovenska atletska reprezentanca je pretekli konec tedna navdušila na ekipnem evropskem prvenstvu druge divizije v Mariboru in si z drugim mestom priborila nastop med elito. Čez dve leti bo v Turčiji v sklopu evropskih iger tekmovala v prvi atletski ligi. Slovenske atletinje in atleti so na stadionu Poljane dosegli tri zmage, štiri druga mesta, podrli so tri državne rekorde, ob kopici drugih odlič...

