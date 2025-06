Do konca poletja bo zaprto zelo prometno krožišče v Ljubljani Svet 24 V Ljubljani se danes začenja rekonstrukcija krožišča Žale ter dela Pokopališke in Flajšmanove ulice. Dela naj bi trajala do 31. avgusta, promet pa bo v tem času oviran.

Sorodno



























Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Primož Roglič

Tadej Pogačar

Boštjan Poklukar