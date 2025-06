Vlom v poslovni objekt na območju Šentilja, odtujeni tobačni izdelki Lokalec.si Mariborski operativno komunikacijski center je bil danes, 30. junija 2025, nekaj minut po 2. uri zjutraj obveščen o sprožitvi alarmne naprave v enem izmed poslovnih objektov na območju Policijske postaje Šentilj. Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani storilec na silo odprl vrata skladišča poslovnega prostora. Iz notranjosti je odtujil večjo količino tobačnih izdelkov. S tem je povzročil za približno 4.000 evrov gmotne škode. Policisti so opravili ogled kraja dejanja in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil.

