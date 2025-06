Mariborski policisti v enem dnevu obravnavali 82 interventnih dogodkov, vozniku brez vozniškega dovoljenja zasegli vozilo Lokalec.si Mariborski operativno komunikacijski center je v obdobju od 5. ure zjutraj včeraj do 5. ure danes, 30. junija 2025, prejel skupno 157 klicev. Od teh je bilo 82 takšnih, ki so zahtevali posredovanje policijskih enot na terenu. V tem času so mariborski policisti obravnavali naslednje dogodke: 13 kaznivih dejanj,

7 prometnih nesreč I. kategorije, brez telesnih poškodb,

1 prometno nesrečo II. kategori ...

Sorodno



























Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Boštjan Poklukar