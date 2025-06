Srbski protestniki v odgovor na aretacije zaprli več cest v Beogradu in drugih mestih RTV Slovenija Potem ko je srbska policija po velikem protivladnem shodu zaradi domnevne priprave dejanj proti ustavni ureditvi in varnosti države pridržala več študentov, so protestniki v Beogradu in drugih mestih v nedeljo zvečer postavili cestne zapore.

