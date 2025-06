Huda vročina in suša: Junij najtoplejši, najbolj suh in najbolj sončen v zgodovini meritev Dnevnik Mesec junij, ki se danes zaključuje, bo pri nas glede na zdajšnje podatke najtoplejši, najbolj suh in najbolj sončen junij v zgodovini meritev oziroma od leta 1950, ko imamo na voljo primerljive podatke za vso Slovenijo, je povedal klimatolog Gregor

Sorodno































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Primož Roglič

Matjaž Han

Tadej Pogačar