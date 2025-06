Grand prix festivala Zlati lev za predstavo Gledališča Koper Primorske novice V Umagu se je s podelitvijo nagrad v nedeljo zvečer končal 26. Mednarodni festival komornega gledališča Zlati lev. Letos so prikazali sedem predstav gledališč iz Hrvaške, Slovenije, Italije in Madžarske. Festivalska žirija je podelila štiri nagrade, tri so odšle v Slovenijo.

