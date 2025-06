Nov zagon slovensko-bavarskemu sodelovanju ob 50. obletnici mešane komisije Vlada RS Na 34. zasedanju Stalne mešane slovensko-bavarske komisije sta ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon ter bavarski državni minister za evropske in mednarodne zadeve Eric Beißvenger podpisala skupno izjavo. Ta potrjuje tradicionalno odlično sodelovanje med Slovenijo in Bavarsko in utira pot za nadaljnjo krepitev partnerstva s konkretnimi projekti na različnih področjih.

