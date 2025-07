UKC Ljubljana in nemški srčni center v sodelovanje 24ur.com Ob zasedanju Stalne mešane slovensko-bavarske komisije so v Münchnu podpisali sporazum o sodelovanju med UKC Ljubljana in nemškim srčnim centrom DHM (Deutsches Herzzentrum München). Kot napovedujejo v UKC Ljubljana, bodo s tem postali še močnejši center za obravnavo otrok s prirojenimi srčnimi boleznimi v tem delu Evrope.

