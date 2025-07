Prijave za študentske domove odprte: preverite novosti in subvencije BibaLeze.si Študenti lahko na portalu eVŠ oddajo prošnjo za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih in pri zasebnikih za prihodnje študijsko leto. Na voljo je 12.232 mest za subvencionirano bivanje, od tega 4769 za sprejem in 7432 za podaljšanje bivanja ter 31 mest za študente s priznano in začasno priznano mednarodno zaščito.

