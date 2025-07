Študentski domovi Univerze v Mariboru obveščajo, da je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentk in študentov v študijskem letu 2025/2026. Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja morajo študenti oddati na spletnem portalu eVŠ, in sicer od 1. 7. 2025 dalje. Razpis in vse dodatne informacije v zvezi s prošnjami za bivanje v Študentskih ...