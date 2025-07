LAŠKO Lažna bomba v ZD, storilca prijeli Novice.si Policisti so dopoldne prijeli storilca, ki je nekaj po 10. uri vstopil v začasno pisarno Zdravstvenega doma Laško in na mizi pustil kovček, za katerega pa je dejal, da je v njem bomba. Osumljenec je odšel, policija pa je izpraznila objekt in ga zavarovala, območje so nato pregledali pripadniki oddelka za protibombno zaščito. Hitro so ugotovili, da v kovčku ni eksploziva, storilca pa so prav tako h ...

Sorodno















Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Marjan Fabjan

Tadej Pogačar

Janez Janša

Primož Roglič