Danes ob 10.20 uri so bili policisti s strani Zdravstvenega doma Laško obveščeni, da je v začasno pisarno ZD Laško prišel občan, ki je na mizi je pustil kovček. Prisotnim je povedal, da je v kovčku bomba, nato pa odšel Policisti so zavarovali kraj ter zaradi varnosti evakuirali objekt. Na kraj so prišli policisti oddelka za protibombno zaščito, ki so sumljivi kovček pregledali ter ugotovili, da v njem ni bilo eksplozivne naprave. Občana so policisti izsledili, in ga bodo kazensko ovadili .