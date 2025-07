Evropska komisija je danes predstavila novo strategijo, s katero želi do konca desetletja v EU okrepiti znanosti o življenju. Cilj nove strategije je pospešiti inovacije, olajšati dostop do trga in okrepiti zaupanje javnosti v nove tehnologije ter zagotoviti, da bodo koristile ljudem in planetu, so sporočili iz Bruslja.