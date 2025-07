Znanstveno-raziskovalno središce (ZRS) Koper išče 10 prostovoljk in 27 prostovoljcev, starih med 18 in 35 let, za 21-dnevno neprekinjeno ležanje v postelji. Z raziskavo v sodelovanju z mednarodnimi ustanovami in vesoljskimi agencijami preucujejo vpliv breztežnosti na človeško telo ter prispevajo k razvoju varnejših vesoljskih misij. Kot so sporočili, gre za t. i. Bed Rest raziskavo, uveljavljen, na ...