Tritedensko ležanje v postelji za dobrih 2400 evrov 24ur.com Bi bili pripravljeni 21 dni preležati v postelji in s tem prispevati k znanosti? Znanstveno-raziskovalno središče pripravlja sedmo raziskavo Bed Rest, za katero bodo potrebovali 10 zdravih žensk in 27 zdravih moških. Udeležencem v zameno ponujajo 21-dnevno nadzorovano rehabilitacijo v izbranem fitnesu ter 4000 evrov bruto. In kaj vse bodo v treh tednih preiskali?

