Minister Novak z vodstvom Nuklearne elektrarne Krško o varnosti obratovanja in skladiščenju odpadkov Vlada RS Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je danes v spremstvu državnih sekretarjev mag. Mirana Gajška in dr. Lidije Kegljevič Zagorc ter Igorja Sirca, direktorja Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV), obiskal Nuklearno elektrarno Krško (NEK). Srečal se je z vodstvom elektrarne ter obiskal gradbišče odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Krškem.